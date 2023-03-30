Москва, 30 марта, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Заявления на участие в программе переселения соотечественников в Россию будут принимать от тех, кто владеет русским языком. Соответствующий указ подписал 30 марта президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Претенденты на участие в программе должны будут уметь общаться на русском языке как устно, так и письменно «в условиях языковой среды». Подтвердить владение языком можно будет при помощи документа об образовании или на собеседовании.

Собеседования с претендентами будет проводить специальная комиссия, которую создаст Министерство внутренних дел России, она же оценит результаты. Соотечественники, которые не находятся в России, смогут подтвердить знание языка через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена предложить выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных посольствах. На данный момент если человек постоянно проживает за границей, а ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно ехать в Россию.