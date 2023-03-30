Москва, 6 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российский и советский кинорежиссер Вячеслав Максаков, известный как режиссёр дубляжа множества фильмов, в том числе «Догма», «Ван Хельсинг» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», скончался на 77-м году жизни. Об этом 6 октября сообщил ТАСС.

Global Look Press/KPA

«Да, он умер вчера», — рассказали журналистам в Гильдии кинорежиссёров России.

Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. Он снял фильмы «Город принял», «Обещаю быть!» и другие. Также работал вторым режиссером и ассистентом режиссера, снимался в эпизодических ролях.

В качестве режиссёра дубляжа Максаков работал над озвучиванием порядка 80 фильмов. Среди них «Запах женщины», «Мальчишник в Вегасе», «Час пик 2», «Дитя тьмы», «Фредди против Джейсона» и другие.