Киев, 30 марта, 2023, 21:34 — ИА Регнум. В Украинской православной церкви (УПЦ) объяснили решение суда Киева по Киево-Печерской лавре. Там заверили, что иск не отклонён, но инстанция не приняла его обеспечение, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ,

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Обеспечение пытались внести с целью оградить монастырь от возможных противоправных действий со стороны украинских властей, но оно было отклонено судом. Сам иск начнут рассматривать 26 апреля, как было запланировано ранее.

«В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска», — пояснили в УПЦ,

Отказ суда рассматривать обеспечение в УПЦ считают незаконным и намерены обжаловать это решение, вскоре будет подана апелляция.

Как сообщало ИА REGNUM, суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», ранее проинформировал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

От монахов лавры потребовали покинуть территорию обители до 29 марта. 30 марта сотрудники правоохранительных органов Украины подогнали автозаки к стенам Киев-Печерской лавры и на ее территорию. В УПЦ призвали монахов молиться и не оказывать сопротивления правоохранителям.