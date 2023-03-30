Вашингтон, 30 марта, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Посольство США в России запросило официальное уведомление об аресте сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили в Госдепартаменте США 30 марта.

Антон Денисов/РИА Новости Посольство США в России

Сотрудники посольства выясняют обстоятельства происшедшего и рассчитывают получить доступ к Гершковичу в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

«Посольство запросило официальное уведомление об аресте, и Россия должна его предоставить согласно двустороннему консульскому соглашению», — сказала в ходе брифинга заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

В МИД России ранее сообщили, что консульский доступ арестованному обеспечен.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ 30 марта в Екатеринбурге задержали сотрудника WSJ по подозрению в шпионаже. Гершкович собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России и был взят с поличным. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство о его аресте.

В Госдепартаменте вечером 30 марта США призвали американских граждан немедленно покинуть Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что такой призыв нужно было адресовать не всем гражданам США, а только тем из них, кто занимается шпионажем.