В Госдепе и одновременно в ведущих западных СМИ «реанимировали» белорусскую оппозицию, как респектабельную, так и радикальную, но одинаково списанную со счетов после неудачи минского майдана 2020 года. Большой разницы между воюющими за ВСУ экстремистами и «легитимными лидерами» вроде Светланы Тихановской, впрочем, уже нет. Причина нового интереса США к «демократическому движению» очевидна. Но есть ли у Вашингтона необходимые инструменты для раскачки ситуации в союзной России республике?

Александр Тищенко, , 09:34 — REGNUM Ведущие западные СМИ, как по совпадению, вспомнили о белорусской оппозиции, которая, казалось бы, ушла из фокуса внимания через несколько месяцев после неудачной попытки сместить Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года.

ТЯО в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Лондонская The Economist 30 марта посвятила большой материал неким белорусским «киберпартизанам», группе «анонимных диссидентов», готовых взламывать государственные серверы и использовать «терабайты взломанных данных, чтобы помочь Украине», «выявить российских и белорусских шпионов» и одновременно обрушить «авторитарный режим» президента Лукашенко.

«Светлана Тихановская, кандидат, несомненно, выигравшая выборы, которые Лукашенко украл в 2020 году, сохранила развевающийся флаг оппозиции из изгнания в Литве; но радикалы хотят большего», — пишет Economist. Издание утверждает, что в декабре 2022 года «киберпартизаны» наладили взаимодействие «с полком имени Кастуся Калиновского, белорусскими добровольцами, которые воюют с русскими на Украине». Подразделение с таким названием, составленное из белорусских националистов, действительно значится в составе «Интернационального легиона» ВСУ.

«Белорусы должны быть готовы», — заявил британскому изданию некий Павел Кутха, вербовщик полка им. Калиновского в Варшаве, который собирает амуницию для боевиков, которые сейчас «сражаются в бахмутской цитадели», то есть числятся в группировке ВСУ в Артёмовске.

Эти группы «видят в себе новую силу, которая может бросить вызов» более осторожной Тихановской, сказала Economist Екатерина Глод, бывший представитель «Европейского фонда за демократию» в Белоруссии, а ныне сотрудница лондонской European Leadership Network. «Эти люди хотели», чтобы Тихановская стала «лидером в изгнании, который мог бы создать освободительную армию», но были разочарованы ее пассивностью, поддерживает другой эмигрировавший из Белоруссии эксперт, аналитик «Фонда Карнеги» Артем Шрайбман.

Но — отмечает Economist — и сама Тихановская стремится не упустить тренд. Она назвала боевиков «полка Калиновского» героями и наладила связи с группой ByPol, которая, как утверждается, объединяет около 600 бывших сотрудников спецслужб, подчеркивает британское издание. ByPol «готовят партизан в Польше и проводят операции в Белоруссии». На их счету якобы и «нападение на российскую авиабазу недалеко от Минска» — по всей видимости, подразумевается инцидент на базе ВВС Белоруссии в Мачулищах 26 февраля.

Светлана Тихановская © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Практически одновременно в The Washington Post была опубликована редакционная статья, где делается акцент на предложении сенатора от Демократической партии Джинн Шейхин, которая специализируется на Восточной Европе. Сенатор обратилась к администрации Джо Байдена (а конкретнее — к госсекретарю Энтони Блинкену) с призывом учредить должность спецпредставителя США по Белоруссии «для большей поддержки демократического движения» в этой стране. Госдеп отреагировал и объявил о намерении назначить такого представителя по работе с белорусской оппозицией, сообщило ТАСС.

Идея сенатора Шейхин появилась после её общения с приезжавшей в Вашингтон Тихановской. 28 марта с самопровозглашенным лидером оппозиции встретился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Аналогичная должность — спецпредставителя по Венесуэле — учреждалась в структуре в 2019 году, когда Вашингтон активнее всего поддерживал попытки оппозиции свергнуть Николаса Мадуро и привести на его место альтернативного президента Хуана Гуайдо. Испанское агентство EFE указало на любопытный момент — на мероприятие в Сенате США были одновременно приглашены Тихановская и нынешний лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес.

«До 2022 года спецпосланник США по Беларуси был, он не назывался именно так, но он был. Когда в начале 2021 года Беларусь не выдала визу назначенному послу США, то представительница дипмиссии США Джули Фишер поехала в Вильнюс и выполняла эту роль», — сказал ИА REGNUM белорусский политолог Евгений Прейгерман.

Джули Фишер © Rod Lamkey — Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответ на вопрос, почему Вашингтон решил вновь активировать в Белоруссии «венесуэльский сценарий», который не сработал в 2020-м, и почему оппозиция (ушедшая в последние два года на периферию медийной повестки) вновь оказалась в центре внимания — ответ на этот вопрос, по сути, дала сама The Washington Post в редакционной статье.

Она посвящена договоренности Москвы и Минска о подготовке Белоруссией инфраструктуры и носителей для возможного размещения российского тактического ядерного оружия. «Демократическая оппозиция, которую в изгнании возглавляет Светлана Тихановская, легитимный победитель президентских выборов 2020 года, выступила против размещения ядерных боеголовок в Белоруссии и потребовала вывода российских войск из страны», — пишет Washington Post.

Если Вашингтон сделал ставку на новый минский майдан во главе с легитимным победителем или новыми силами, то радикалы, готовые радикализовать протест по примеру киевского майдана 2014 года, имеются. Москва не исключает, что Киев может перебросить в Белоруссию диверсионные группы из числа белорусских националистов с целью свержения руководства республики, сказал 29 марта в интервью RTVI замглавы МИД России Михаил Галузин.

Вопрос в том, найдет ли Киев или его западные кураторы базу для массового недовольства. В 2020-м поводом были президентские выборы, следующий избирательный цикл будет в 2026 году, и сейчас явного повода для новых митингов нет, сказал ИА REGNUM политолог Кирилл Емельянов.

Абсолютное большинство белорусов не хотело бы прямого вовлечения республики в боевые действия на Украине, полагает Прейгерман. Хотя появляющиеся в СМИ сообщения на эту тему тревожат общество, но, уверен он, вряд ли эти настроения станут триггером для публичных протестов. «Ведь такой постановки вопроса — об участии Белоруссии — нет и в переговорах между Москвой и Минском. Москве, как я понимаю, важнее и выгоднее иметь Минск в том качестве, которое есть сейчас, в том числе с точки зрения белорусского ВПК», — считает белорусский эксперт.

Протесты в Минске в 2020 году © ИА REGNUM

Маловероятно, чтобы и сам Лукашенко планировал выйти за пределы той помощи, которую Белоруссия уже оказывает России (от предоставления территории для ВС РФ, создания совместной группировки войск и до согласия подготовить инфраструктуру для российского ядерного оружия), уверен Аверьянов.

«Именно потому, что возобновление протестов теоретически возможно, Белоруссия не вступит в СВО. Включение страны в СВО категорически невыгодно Лукашенко, поэтому он на это не пойдёт, — рассуждает собеседник. — Но это невыгодно и России: вступление Белоруссии означает, что линия фронта увеличивается примерно в два раза, вдоль украино-белорусской границы, и будет проходить рядом со вторым по величине городом республики — Гомелем. Сможет ли линию фронта сдержать 60-тысячная белорусская армия без боевого опыта? Очевидно, нет. И участие ВС Белоруссии в СВО вряд ли поможет изменить ход боевых действий».

Более того, считает Аверьянов, белорусский президент рассчитывает, что и развертывание российского ядерного оружия в республике так и останется теоретической возможностью — угрозой, которая должна образумить Запад.

Вопрос, собственно, о размещении ТЯО в Белоруссии ещё не решён, подчеркнул собеседник. «Лукашенко может дать заднюю», — высказал предположение Аверьянов. — В 2015 году Путиным был подписан указ о создании в Белоруссии российской авиабазы, и Лукашенко сделал всё, чтобы авиабаза так и не появилась. Не исключено, что такая же ситуация будет и сейчас».

В любом случае белорусская власть стремится сохранить статус-кво, при котором ситуация внутри республики под контролем, а вожди оппозиции ограничиваются громкими заявлениями из эмиграции.

Александр Лукашенко и Владимир Путин © Владимир Астапкович/РИА Новости

Что касается планов США, решивших дать «демократическому движению» куратора из Госдепа, — очевидно, что они пытаются задействовать не очень годный инструмент, полагает Прейгерман. «Инструмент спецпосланника не дал многого тогда, в 2020–2021 годах, когда многим казалось, что ситуация более шаткая в Беларуси. Сейчас ожидать, что через этот инструментарий можно чего-то добиться, вряд ли можно», — считает собеседник. Прейгерман допускает: новый ажиотаж вокруг белорусской оппозиции — «способ для зарабатывания политических очков конкретными политиками и дипломатами, дабы потом сказать, что повестка президента США Джо Байдена по продвижению демократии выполняется».

Но даже если ставка делается всерьез, то Вашингтон, вспомнив о Тихановской, о Павле Латушко и их соратниках, ставит на уже отыгранные фигуры, считает Аверьянов. «Прежняя оппозиция упустила свой политический шанс и проиграла борьбу. Любое их накачивание из Вашингтона или других западных столиц не имеет особого смысла», — полагает эксперт.

Но в этом отношении показательной выглядит медийная подсветка новых сил в лице хакерских групп и боевиков-националистов, прошедших обкатку в Донбассе. Нельзя исключить, что Запад уже сделал большую ставку не столько на массовые протесты, сколько на диверсионную борьбу силами радикального меньшинства, о чем предупреждают и белорусские правоохранители.