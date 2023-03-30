Берлин, , 21:10 — REGNUM Исполнительный директор компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет свой пост, сообщили представители компании 30 марта.

Маттиас Варниг © Сергей Бобылев/ТАСС

«Варниг завершит свою деятельность исполнительного директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года», — сказано в сообщении.

Руководить оператором «Северного потока — 2» будет после отставки Варнига управляющий комитет под руководством Transliq AG. В компании поблагодарили уходящего руководителя за вклад «в создание крупной трансграничной инфраструктуры» и пожелали ему успехов в его дальнейшей деятельности.

В январе 2023 года Варниг заявил, что о виновниках терактов на «Северных потоках» можно точно сказать только то, что они не имеют отношения к России. Он согласился с предположением, что к терактам причастна одна из стран НАТО.

В феврале 2023 года против Варнига были введены санкции Великобритании. Аналогичное решение годом ранее приняли и власти США.