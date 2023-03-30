Киев, 30 марта, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Заочные обвинения выдвинуты в отношении главы Росавиации Александра Нерадько со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвинили в предоставлении воздушных судов для перевозки российских военнослужащих, боеприпасов и вооружения. О возбуждении дела в рамках украинского уголовного кодекса сообщил 30 марта Telegram-канал СБУ.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Александр Нерадько

Заявляется о том, что следователи из Украины якобы уже собрали доказательства того, что Нерадько принял решение задействовать в перевозке российских военных воздушные суда четырёх авиакомпаний. Эти действия на Украине расценили как «планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны». Якобы существующие «доказательства» не представлены.

«В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько», — отметили в СБУ.

28 марта в СБУ обвинили бывшего главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в том, что он якобы отказался передать украинской разведке вертолёт Ми-2 и тем самым воспрепятствовал её деятельности. Инцидент предположительно произошёл в апреле 2022 года.