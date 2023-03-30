Москва, , 20:47 — REGNUM Координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби следовало бы призвать покинуть Россию не всех американцев, а только тех, кто занимается шпионажем, написала 30 марта в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наверное, это было сказано между строк», — отметила она.

Как сообщалось ранее, с призывом к гражданам США покинуть Россию в Вашингтоне выступили после ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

В ФСБ утром 30 марта сообщили, что Гершкович собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса России и был задержан с поличным. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте задержанного в Екатеринбурге журналиста.

Мария Захарова, ранее комментируя задержание и арест сотрудника WSJ, заявила, что деятельность Гершковича в России не имела никакого отношения к журналистике, которая использовалась последним лишь в качестве прикрытия.