Globo: Бразилия не подпишет декларацию «Саммита за демократию», направленную против России

Бразилиа, , 20:35 — REGNUM Бразилия не подпишет итоговую декларацию «Саммита за демократию», организованного по инициативе Вашингтона. Об этом 30 марта сообщает газета O Globo со ссылкой на бразильские дипломатические источники.

Джо Байден во время «Саммита за демократию» © Yuri Gripas/POOL/EPA/ТАСС

Согласно опубликованным данным, причина кроется в антироссийской направленности документа. В Бразилии считают, что он излишне фокусируется на конфликте на Украине и используется для осуждении Москвы.

«Недопустимо использовать знамена демократии для возведения стен и создания раздоров», — говорится в тексте письма президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в адрес организаторов мероприятия. По его мнению, защищать демократию — бороться за мир.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Саммит за демократию», который проходит с 29 по 30 марта по инициативе Соединённых Штатов Америки, является «Саммитом о гегемонии США».

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты Америки на втором «Саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали. По его словам, на саммите в адрес геополитических противников будут звучать заведомо недостоверные обвинения в коррупции и военных преступлениях, при этом будут проигнорированы реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Вашингтона.