Представитель Белого дома Кирби: Байдена проинформировали об аресте в РФ журналиста за шпионаж

Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Президент США Джо Байден был проинформирован об аресте в России американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом 30 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джо Байден © Yuri Gripas/POOL/EPA/ТАСС

«Я хочу сообщить вам, что сегодня утром президент был проинформирован об аресте Эвана Гершковича», — сказал Кирби на онлайн-брифинге.

Он добавил, что Госдепартамент США поддерживает связь не только с газетой The Wall Street Journal, корреспондентом которой является Гершкович, но и его с семьёй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что Госдепартамент США находится в прямом контакте с правительством РФ по ситуации с Гершковичем.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он собирал секретную информацию о предприятиях российского ВПК и был задержан с поличным.