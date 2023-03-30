Киев, 30 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Суд в Киеве 30 марта отклонил иск Украинской православной церкви о признании недействительным расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры

“Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ранее власти Украины расторгли договор в одностороннем порядке и потребовали, чтобы монахи покинули лавру в срок до 29 марта. В УПЦ считают требования незаконными и покидать храмы отказываются.

30 марта сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Украины подогнали автозаки к стенам Киев-Печерской лавры и на ее территорию. Руководители УПЦ призвали верующих молиться и по возможности приходить в лавру, но не оказывать сотрудникам полиции сопротивления.