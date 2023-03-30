Вашингтон, 30 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Государственный департамент США распространил призыв госсекретаря Энтони Блинкена немедленно покинуть Россию, адресованный американцам. Заявление было сделано в контексте ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны покинуть страну немедленно», — считает Блинкен.

Он аргументировал своё заявление заботой о безопасности сограждан за границей, отметив, что это «наивысший приоритет госдепартамента».

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ», — также сказал Блинкен.

Госсекретарь заверил, что обсуждает арест Гершковича с представителями WSJ. Власти США стремятся «оказать всю необходимую поддержку», с этой целью в том числе запрошен консульский доступ, добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). Американская газета The Wall Street Journal категорически не согласна с обвинениями российских спецслужб. Журналист также не признал своей вины.