Вашингтон, 30 марта, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Госдепартамент США находится в прямом контакте с российским правительством по ситуации с арестованным по делу о шпионаже журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Об этом 30 марта сообщили в Белом доме.

Сергей Савостьянов/ТАСС Эван Гершкович

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что он вёл сбор секретной информации о предприятиях российского ВПК по заданию спецслужб США и был задержан с поличным.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. Позже стало известно, что он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

При этом Гершкович не признал своей вины. Его защита собирается обжаловать решение об аресте.