Лавров заявил, что Запад шантажирует и угрожает странам мира из-за сотрудничества с Россией

Москва, , 19:38 — REGNUM Западные страны постоянно шантажируют другие государства и угрожают им из-за сотрудничества с Россией, заявил 30 марта в интервью Prensa Latina министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров © Екатерина Лызлова/РИА Новости

По его словам, Запад требует от представителей других государств голосования за антироссийские резолюции и иные методы «осуждения» России в настолько «бандитских» формах, что они не имели аналогов даже в период холодной войны.

«Мы знаем, какими нечистоплотными, буквально бандитскими методами часто добываются эти голоса. Шантажируют наличием банковских счетов в США и тем, что дети соответствующих послов, деятелей обучаются на Западе», — заявил министр.

Три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям, Запад такое положение дел не устраивает, и на независимые государства оказывается давление, прежде всего в экономической сфере, в частности в виде угроз лишить кредитов от международных организаций, сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, 24 марта в своей статье для журнала «Разведчик» глава МИД России написал, что сейчас никто в мире не застрахован от «рейдерских наскоков» США и их сателлитов. Угрозы и шантаж со стороны Вашингтона и его сателлитов звучат в адрес не только России, но и многих других стран, отметил Лавров.