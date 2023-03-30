Москва, 30 марта, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан страны на военную службу. Документ опубликован 30 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — говорится в указе.

Уточняется, что речь идёт о призыве новобранцев в количестве 147 тыс. человек. Осенью прошлого года на военную службу были призваны 120 тыс. человек, а прошлой весной — 134,5 тыс. человек. Кроме того, глава государства постановил осуществить увольнение с военной службы «солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу внесли проект закона, по которому предполагается поэтапное повышение призывного возраста.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве. По его словам, новый призыв пройдёт по действующим нормам, которые определяет действующее законодательство. Он подчеркнул, что никому не нужно переживать по этому поводу.

При этом в американской армии столкнулись с острой нехваткой желающих проходить военную службу. Так, заместитель главы Пентагона по вопросам армии Гейб Камарилло пожаловался на молодёжь, отметив, что только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие, а 75% «поколения Z» не знает о военной службе практически ничего.