Команду Эрдогана стало настораживать то, что, согласно последним социологическим замерам, «шансы действующего президента и Кылычдароглу практически сравнялись». Поэтому, как считает одно из турецких изданий, «Эрдоган решил конвертировать политический авторитет Путина».

Станислав Тарасов, , 20:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важным и многозначительным заявлением. Оно распадается на две части, которые дополняют друг друга. В первой он заявил, что, возможно, 27 апреля президент России Владимир Путин посетит Турцию, чтобы через онлайн-систему принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». По словам Эрдогана, «надеюсь, сделаем первый шаг».

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо этого, турецкое издание DikGazete сообщило, что «Анкара завершила подготовку к визиту Путина в Турцию и теперь ожидает его приезда». Более того, по данным издания, «Путин и Эрдоган посетят пострадавшие от февральских землетрясений провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах».

Во второй части президент Турции говорил, что «страна не будет втянута в войну с Россией, пока он занимает пост президента», и «если бы не усилия его партии в последние два года, то Запад втянул бы страну в войну с Россией».

При этом Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему собирается быть посредником между Россией и Украиной и что «ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве».

Так турецкий президент выставил перед Путиным череду аргументов, игнорировать которые, по мнению Анкары, Москве будет непросто. Отметим, что турецкая дипломатия уже не в первый раз анонсирует то телефонный разговор Эрдогана с Путиным, то визиты своего президента в Россию или российского лидера в Турцию. И всякий раз Кремлю приходится как-то на это реагировать.

Так было и на сей раз.

Первоначально в российских изданиях появилось заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что визит Путина в Турцию не готовится.

Затем последовала уточняющая информация: «Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, конечно же, российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля».

Строительство АЭС «Аккую» © Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Тут все не случайно.

Эрдоган сообщил о дате первой загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» после того, как было принято решение провести 14 мая досрочные президентские и парламентские выборы.

Совпало это и с тем, что на российском направлении активизировалась турецкая оппозиция. Один из главных кандидатов в президенты, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы «отношения с Россией будут основываться на новых принципах: на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при Эрдогане», а «отношения с Москвой будут выстраиваться с одинаковым учетом как давних связей между странами», так и того, что «Турция состоит в НАТО».

На этом фоне команду Эрдогана стало настораживать то, что, согласно последним социологическим замерам, «шансы действующего президента и Кылычдароглу практически сравнялись». Поэтому, как считает одно из турецких изданий, «Эрдоган решил конвертировать политический авторитет Путина в Турции в свою пользу, чтобы повлиять на успех на выборах».

В этой связи Bloomberg напоминает, что «Путин поддерживал турецкого коллегу Эрдогана в критически важный для Анкары момент». Более того, агентство указывает на то, что Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям против России, а «Эрдоган стремится углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО». Пока ему это удается.

Кемаль Кылычдароглу © EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

У Путина и Эрдогана много поводов для общения.

Они чаще, чем с остальными главами государств, проводят друг с другом личные переговоры. Помимо решения насущных вопросов такие встречи положительно влияют на имидж обоих лидеров. Для Путина плюс, когда он встречается с представителем страны — члена НАТО, имеющей сильные позиции в черноморском регионе, в котором Россия заинтересована.

По мнению турецких экспертов, Эрдоган, в свою очередь, понимает, что «Путин ввел его в большую политику», и это дает «реальные шансы достигнуть к 100-летию Турецкой Республики поставленных целей».

Для России тенденции турецкой политики в отношении США и НАТО являются однозначно выгодными, так как Анкара, решая свои наиболее насущные внутриполитические и внешнеполитические задачи, продолжает вести конструктивный и прагматичный диалог с Москвой, что позволяет обеим странам обеспечивать свои национальные интересы на Ближнем и Среднем Востоке.