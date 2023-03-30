Британский разведчик Ингрэм: попытка высадить десант в Крыму приведёт к поражению ВСУ

Лондон, , 19:28 — REGNUM Попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма может поставить Вооружённые силы Украины в затруднительное положение. Об этом, как передаёт Daily Mail, сообщил офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в случае нападения на полуостров киевскому режиму придётся «сражаться за каждую милю».

«Это потребует массированной десантной операции… Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится», — предупредил военный.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев готовит вооружённый захват Крыма. Он добавил, что для этого обучают военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины. На вопрос о сроках, когда готовится операция, украинский лидер не ответил.

Между тем спикер парламента республики Владимир Константинов заявил, что Зеленский может побывать в Крыму, но только для подписания капитуляции. Он также отметил, что Киев испытывает по отношению к полуострову «фантомные боли», однако вернуть его Украине не светит.