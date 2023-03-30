Суд обязал бывшего учителя из Курска выплатить штраф за дискредитацию ВС России

Курск, , 19:27 — REGNUM Суд Курской области назначил 30 тысяч рублей штрафа бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву, сообщили в пресс-службе Курского районного суда.

Вооруженные силы России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Административное дело на него было заведено после того, как десятиклассник сделал аудиозапись высказываний преподавателя, осуждающего проведение спецоперации. Впоследствии запись была передана в правоохранительные органы. Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей. Учитель не признал свою вину.

Бывшему учителю 49 лет, он преподавал обществознание в школе Курска. На рассмотрении возбуждённого в отношении него административного дела (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) Бобрышев заявил, что школьники спровоцировали его на высказывания, они знали его позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве суд прекратил административное производство по делу лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Рассмотрение дела остановлено из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.