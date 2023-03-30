Экс-учителя из Курска оштрафовали за дискредитацию ВС России
Суд обязал бывшего учителя из Курска выплатить штраф за дискредитацию ВС России
Курск, 30 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Суд Курской области назначил 30 тысяч рублей штрафа бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву, сообщили в пресс-службе Курского районного суда.
Административное дело на него было заведено после того, как десятиклассник сделал аудиозапись высказываний преподавателя, осуждающего проведение спецоперации. Впоследствии запись была передана в правоохранительные органы. Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей. Учитель не признал свою вину.
Бывшему учителю 49 лет, он преподавал обществознание в школе Курска. На рассмотрении возбуждённого в отношении него административного дела (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) Бобрышев заявил, что школьники спровоцировали его на высказывания, они знали его позицию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве суд прекратил административное производство по делу лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Рассмотрение дела остановлено из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.