Москва, , 19:16 — REGNUM Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра МФТИ Виктора Москалёва по уголовному делу о фейках о Вооружённых Силах России, передаёт 30 марта РИА Новости.

Бабушкинский суд Москвы © Павел Бедняков/РИА Новости

Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено. Москалëва обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды.

В МФТИ ранее заявили, что доступа к государственной тайне Москалëв не имел, а коллеги по работе характеризуют его положительно.

Как сообщалось ранее, 27 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по обвинению в распространении фейков о Вооружённых Силах России.