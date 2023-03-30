Народный совет ДНР одобрил кандидатуру Солнцева на пост премьер-министра региона

Донецк, , 19:08 — REGNUM Народный совет (парламент) ДНР одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост главы правительства региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканском парламенте.

Евгений Солнцев © Иван Шаповалов/ТАСС

«Кандидатура Евгения Солнцева единогласно одобрена депутатами в ходе очередного заседания Народного совета», — сказал собеседник агентства.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил Народному Совету ДНР кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства.

По его словам, Солнцев занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы восстановления и строительства, этот блок показал высокую результативность. При этом чиновник начинал с рабочих профессий, в частности, в строительной сфере. Врио главы ДНР добавил, что Солнцев имеет разноплановый опыт управленческой деятельности в системе федеральных и региональных органов власти, а также в крупных государственных компаниях.

После освобождения от должности бывшего премьера ДНР Виталия Хоценко, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Омской области, правительство ДНР формально ушло в отставку, однако фактически продолжает работать в прежнем режиме.