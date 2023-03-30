Донецк, 30 марта, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Народный совет (парламент) ДНР одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост главы правительства региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканском парламенте.

Иван Шаповалов/ТАСС Евгений Солнцев

«Кандидатура Евгения Солнцева единогласно одобрена депутатами в ходе очередного заседания Народного совета», — сказал собеседник агентства.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил Народному Совету ДНР кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства.

По его словам, Солнцев занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы восстановления и строительства, этот блок показал высокую результативность. При этом чиновник начинал с рабочих профессий, в частности, в строительной сфере. Врио главы ДНР добавил, что Солнцев имеет разноплановый опыт управленческой деятельности в системе федеральных и региональных органов власти, а также в крупных государственных компаниях.

Новый премьер-министр ДНР прошёл обучение в «Школе губернаторов» — программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

После освобождения от должности бывшего премьера ДНР Виталия Хоценко, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Омской области, правительство ДНР формально ушло в отставку, однако фактически продолжает работать в прежнем режиме.