Военный эксперт Леонков: США получат гиперзвуковое оружие не раньше, чем через 25 лет

Москва, , 19:11 — REGNUM США может потребоваться порядка 25 лет для того, чтобы создать гиперзвуковое вооружение. Такое мнение высказал ИА REGNUM военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он считает, что американцы научатся использовать эту технологию в лучшем случае к 2040 году с учётом того, что работы в этой сфере начались в 2018 году. Ускорить разработку гиперзвуковых ракет может привлечение специалистов из стран НАТО, Японии и Австралии, но и тогда они будут созданы не ранее, чем в 2030 году, подчеркнул Леонков.

«Производство гиперзвукового вооружения требует настоящего технологического прорыва сразу по ряду направлений. Необходимо разработать материалы, которые выдерживают нагрузки и температуры, возникающие при выходе на гиперзвук», — отметил он, пояснив, что пока американским специалистам не удаётся разработать систему управления для гиперзвуковых вооружений. Это поручили искусственному интеллекту, «с которым они сейчас и бьются», сказал эксперт.

По его словам, разработка идёт не по плану и требует дополнительного финансирования, о чём ранее заявлял представитель Пентагона. Леонков рассказал, что наиболее удачным проектом американской «оборонки» изначально считалась гиперзвуковая ракета AGM-183A, её собирались испытать в 2020 году, потом в 2022-м, однако почти все пуски были неудачными. Кроме того, прототип не способен маневрировать на гиперзвуковых скоростях. Программа разработки гиперзвукового вооружения в США идёт с явным отставанием от графика и не удовлетворяет требованиям заказчиков, подытожил аналитик.

Кроме того, источник указал, что отсутствие американских разработок в этой сфере приводит к тому, что иностранные заказчики рассматривают в качестве поставщика гиперзвуковых вооружений российские и китайские предприятия. Он отметил высокий интерес к российским технологиям в этой сфере, несмотря на «давление, которое США оказывают на ряд государств по всему миру». Эксперт констатировал, что Россия обошла Штаты по разработкам гиперзвуковых ракет.

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