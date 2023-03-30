Москва, 30 марта, 2023, 19:11 — ИА Регнум. США может потребоваться порядка 25 лет для того, чтобы создать гиперзвуковое вооружение. Такое мнение высказал ИА REGNUM военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета AGM-183A

Он считает, что американцы научатся использовать эту технологию в лучшем случае к 2040 году с учётом того, что работы в этой сфере начались в 2018 году. Ускорить разработку гиперзвуковых ракет может привлечение специалистов из стран НАТО, Японии и Австралии, но и тогда они будут созданы не ранее, чем в 2030 году, подчеркнул Леонков.

«Производство гиперзвукового вооружения требует настоящего технологического прорыва сразу по ряду направлений. Необходимо разработать материалы, которые выдерживают нагрузки и температуры, возникающие при выходе на гиперзвук», — отметил он, пояснив, что пока американским специалистам не удаётся разработать систему управления для гиперзвуковых вооружений. Это поручили искусственному интеллекту, «с которым они сейчас и бьются», сказал эксперт.

По его словам, разработка идёт не по плану и требует дополнительного финансирования, о чём ранее заявлял представитель Пентагона. Леонков рассказал, что наиболее удачным проектом американской «оборонки» изначально считалась гиперзвуковая ракета AGM-183A, её собирались испытать в 2020 году, потом в 2022-м, однако почти все пуски были неудачными. Кроме того, прототип не способен маневрировать на гиперзвуковых скоростях. Программа разработки гиперзвукового вооружения в США идёт с явным отставанием от графика и не удовлетворяет требованиям заказчиков, подытожил аналитик.

Кроме того, источник указал, что отсутствие американских разработок в этой сфере приводит к тому, что иностранные заказчики рассматривают в качестве поставщика гиперзвуковых вооружений российские и китайские предприятия. Он отметил высокий интерес к российским технологиям в этой сфере, несмотря на «давление, которое США оказывают на ряд государств по всему миру». Эксперт констатировал, что Россия обошла Штаты по разработкам гиперзвуковых ракет.

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