Штат Нью-Йорк, США, 30 марта, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) постановил признать незаконной заморозку американской стороной части активов Ирана, а также предписал выплатить компенсацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«США нарушили обязательства по статье 3, параграф 1 Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах (между США и Ираном) от 1955 года», — огласил решение вице-председатель суда Кирилл Геворгян.

В суде уточнили, что Вашингтон также нарушил ряд других пунктов вышеуказанного договора. По словам представителя организации, Соединённые Штаты обязаны выплатить Тегерану компенсацию за нарушение документа. Размер компенсаций будет определён позднее.

В феврале в ООН оценили введение санкций в отношении Ирана и пришли к выводу, что некоторые ограничения могут быть незаконными. В том числе в ООН усомнились в обоснованности отказа поставлять Ирану медикаменты от швейцарской фармацевтической группы Novartis и необходимые для производства лекарств вещества французской компанией Roquette Frères.