Москва, 30 марта, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Мать задержанного за видео с осквернением иконы трэш-блогера Станислава Базарова (псевдоним Стасик Кудрявый) рассказала ИА REGNUM, что у них достаточно религиозная семья и сам Стас якобы хорошо относился к религии.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие в храме

«У нас религиозная семья и Стас сам хорошо относился к религии. Мы правда давно с ним не общались. Я ничего не знаю о том, что у него сейчас происходит, не знаю даже, как с ним связаться», — объяснила Светлана журналисту ИА REGNUM.

Оказалось, что мама юноши ничего не знала о том, какие видео записывает её сын, и что он был задержан за провокационный ролик сегодня в аэропорту. На вопрос, будет ли она предпринимать какие-либо меры, чтобы помочь сыну, которому грозит уголовная ответственность, Светлана пояснила, что у них в семье сейчас сложилась тяжелая ситуация, у неё самой трудности со здоровьем, да и в целом, она не понимает, как в этой ситуации может помочь.

29 марта треш-блогера Стасика Кудрявого задержали в одном из московских аэропортов. правоохранители вывели блогера из самолёта и доставили в отдел для проведения следственных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статям 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По данным следствия, 28 марта Станислав Базаров в зеленоградской квартире записал видео в полуобнажённом виде, запечатлев момент осквернения иконы, после чего выложил ролик в свой Telegram-канал.

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Станислав получил популярность благодаря скандальным видео с блогером Юлей Финесс (Максимовской). В одном из них девушка бегала за Станиславом с ножом, выкрикивая угрозы. В итоге пара забежала в один из ресторанов и напугала посетителей. На место вызвали полицию, но девушка набросилась на приехавший наряд полиции. После чего её обвинили в хулиганстве и оскорблении представителей власти. Суд отправил ее под домашний арест. Через какое-то время Юлия выпала с 8 этажа и попала в больницу.

Сам Стас также привлекает внимание правоохранителей не впервые. Ранее общественники и компетентные органы указали на пропаганду ЛГБТ (6.21 КоАП) в его контенте. Поводом для проверки стали фото и видео, на которых Станислав с макияжем и в женской одежде, демонстрирует отношения с другими мужчинами.