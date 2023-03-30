Посол РФ в Лондоне Келин: русофобия в Британии присутствует во всех сферах

Москва, , 18:45 — REGNUM Русофобия в Британии есть, и она присутствует во всех сферах. Об этом 30 марта заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русофобия в Британии, к сожалению, есть, и она есть во всех сферах. Это проистекает от того, что здесь идёт ежедневное промывание мозгов в том плане, что все СМИ пишут о России, о русских только плохое и исключительно плохое», — сказал Келин.

Он отметил, что в основном русофобия носит бытовой характер. Это проявляется, в том числе в нападках на российских школьников в учебных заведениях — есть случаи нанесения побоев, причинение вреда здоровью, угрозы убийств, вандализм.

По словам дипломата, до февраля 2022 года такой русофобии в Британии не было, а имели место единичные конфликты.

Также он обратил внимание, что многих артистов допускали до выступлений только после подписания бумаги о том, что они не поддерживают специальную военную операцию и действия российского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Келин заявил, что никакого политического диалога между Россией и Британией нет, вся архитектура двусторонних отношений разрушена Лондоном.