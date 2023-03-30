Вашингтон, 30 марта, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Деятельность администрации президента США Джозефа Байдена «убийственна» для страны, в том числе для внешней политики США, заявил 30 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что нынешняя американская администрация продолжает линию некоторых своих предшественников, но отличается от них еще большим высокомерием одновременно с некомпетентностью.

“Мы привыкли убивать людей за границей, мы занимаемся с 1989 года. Мы вторгались в Панаму, дважды вторгались в Ирак, вторгались в Афганистан, и не предпринимали никаких шагов для нахождения мирных решений», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон, комментируя визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что нынешний союз России и КНР представляет собой исключительное в мировой истории явление. Китай обеспечивает в этом союзе промышленный потенциал, Россия — сырьевой и военный, отметил эксперт. США всегда пытались внести разлад в отношения РФ и КНР, напомнил Джонсон.