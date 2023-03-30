Москва, 30 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Москва рассчитывает в ближайшее время расширить технические вопросы и наладить стабильные поставки нефти в Пакистан. Об этом 30 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По её словам, компании из РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок чёрного золота в южноазиатскую страну.

«Достигнуты предварительные договоренности по цене», — заявила дипломат, добавив, что в настоящее время стороны обсуждают вопрос поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объёмов.

Захарова указала, что власти страны надеются решить технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива в Пакистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд намеченных двусторонних мероприятий поспособствует расширению сотрудничества Белоруссии и Пакистана, между которым активизируется диалог. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко его коллеге из Пакистана Арифу Алви в связи с Днём Пакистана.