Москва, 30 марта, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Против треш-блогера Станислава Базарова, который опубликовал кадры в полуобнаженном виде с иконой, возбуждено уголовное дело. Об этом 30 марта сообщили в московском управлении Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 марта Базаров в целях надругательства над православной иконой «публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Эти действия он снял на видео, после чего опубликовал его в Telegram-канале.

Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

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В ведомстве отметили, что в рамках следствия будет проведена религиоведческая экспертиза. В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия, расследование по уголовному делу продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая ранее была заочно осуждена на девять лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.