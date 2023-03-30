Москва, , 18:27 — REGNUM Басманный суд Москвы принял решение арестовать вице-губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере. Об избрании этой меры пресечения сообщило РИА Новости.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение приняла судья Наталия Дударь, арест продлится до 28 мая. Избрание меры пресечения Кулешовой обсуждали в закрытом режиме. «Разглашение данных может повлечь сокрытие и даже уничтожение» доказательств, опасался следователь.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в инстанции.

В суде также решат, заключать ли под стражу заместителя губернатора региона Елену Егорову, которая обвиняется по той же статье — 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Гособвинение также настаивает на её аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, Егорова курировала в администрации Брянской области культуру и образование; Кулешова — внутреннюю и информационную политику. Чиновниц задержали 29 марта, возбуждены два уголовных дела.