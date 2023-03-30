Москва, 30 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение арестовать вице-губернатора Брянской области Татьяну Кулешову, обвиняемую в даче взятки в особо крупном размере. Об избрании этой меры пресечения сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение приняла судья Наталия Дударь, арест продлится до 28 мая. Избрание меры пресечения Кулешовой обсуждали в закрытом режиме. «Разглашение данных может повлечь сокрытие и даже уничтожение» доказательств, опасался следователь.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в инстанции.

В суде также решат, заключать ли под стражу заместителя губернатора региона Елену Егорову, которая обвиняется по той же статье — 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Гособвинение также настаивает на её аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, Егорова курировала в администрации Брянской области культуру и образование; Кулешова — внутреннюю и информационную политику. Чиновниц задержали 29 марта, возбуждены два уголовных дела.