Рим, 30 марта, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Скрыться из-под домашнего ареста сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артёму помогли несколько человек. Предположительно, побег из пригорода Милана организовали граждане стран Восточной Европы, сообщило итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на представителей следственных органов.

Conte di Cavour Милан

Группа забрала Усса на нескольких автомобилях (не менее четырёх), в том числе два из них имели мощные двигатели для быстрой доставки сына главы региона в аэропорт. Уточняется, что Усс-младший, скорее всего, нанял группу для организации побега.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта и улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам. Прокуратура Милана проводит расследование побега сына губернатора Красноярского края.

Усс-младший был задержан 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане за нарушение санкций США, а также по подозрению в незаконных сделках и отмывании денег. По версии американского минюста, предприниматель якобы был причастен к продаже нефти из Венесуэлы через подставные компании и с помощью криптовалюты, а также организовал закупки подсанкционной электроники.