Киев, , 18:02 — REGNUM В Сети набирает просмотры видео, на котором снайпер ВСУ вёл стрельбу из квартиры жилого дома. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале украинского издания «Страна».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеозапись работы снайпера, по всей видимости, сделал его сослуживец. На кадрах видно, как украинский военный установил винтовку на столе и сделал один выстрел из квартиры жилого многоквартирного дома. При этом не ясно, куда стрелял боевик, а также когда и где было снято это видео.

Судя по запечатлённой обстановке, жильцы оставили в квартире много вещей и мебели.

Как передавало ИА REGNUM, снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области. По информации источника, военнослужащий был командирован в Белгородскую область из Калининграда. Его ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки.

По словам замкомандира одного из российских штурмовых подразделений, работающих на передовой в Артёмовске, российские бойцы часто берут пленных, и в основном это украинцы, при этом иностранцев бойцы всегда находят только убитыми — без рук и голов. По словам российского военнослужащего, украинские националисты сами отрезают головы и руки убитым наёмникам, чтобы мы их потом не смогли опознать.