Москва, 30 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Соцфонд назначил около 30 тысяч пенсий в новых регионах России, они выплачиваются с 1 марта 2023 года, заявил 30 марта в интервью «России-24» глава фонда Сергей Чирков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ранее утверждённые законы о выплатах пенсионерам и льготникам в новых регионах вступили в силу, напомнил Чирков.

«Люди обращаются к нам с заявлениями, мы оцениваем их документы и назначаем пенсии. Также назначено такое же количество (30 тысяч — прим.) ежемесячных денежных выплат инвалидам», — сказал глава фонда.

Как сообщалось ранее, 17 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о выплате пенсий и пособий жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Начисление пенсий производится в заявительном порядке, а переход на общероссийский пенсионный возраст будет поэтапным.