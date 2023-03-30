Москва, 30 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Болгария и Чехия грубо нарушили международные обязательства, отправив на Украину российские и советские боевые вертолёты. К такому выводу пришла Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, опубликовано её официальное заявление.

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет

В организации отметили, что страны ремонтируют и модернизируют воздушные суда перед передачей Киеву. Этим занимаются болгарские компании «Авионамс» и «Терем-Летец», а также чешская «ЛОМ ПРАГА».

«Продолжают осуществлять нелегитимную деятельность по ремонту и модернизации боевой вертолетной техники российского (советского) производства, в том числе для её дальнейшей отправки на Украину», — отметили в ФСВТС.

Подчёркивается, что эти действия не только грубо нарушают международные обязательства, данные странами, но и причиняют «значительный ущерб мировой системе экспортного контроля».

Как сообщало ИА REGNUM, программа поддержки украинской армии за счёт стран Восточной Европы набирает обороты. ВВС Хорватии планируют в ближайшее время снять с вооружения все имеющиеся вертолёты советского производства, которые, скорее всего, будут переданы в распоряжение Украины. Северная Македония заявила 25 марта о намерении передать ВСУ 12 советских ударных вертолётов Ми-24, которые практически выработали свой ресурс.