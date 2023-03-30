Мишустин: правительство выделит более 2,5 млрд рублей на переобучение граждан

Москва, , 17:58 — REGNUM Правительство России направит на бесплатное переобучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» свыше 2,5 млрд рублей. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы рассмотрим вопросы государственной поддержки в сфере профессионального образования, повышения квалификации и переобучения», — сказал он, добавив, что на проект будет выделено более 2,5 млрд рублей.

По его словам, средства пойдут на предоставление грантов организациям, готовящим кадры, необходимые для рынка труда.

Премьер-министр добавил, что с помощью этих мер планируется переобучить свыше 46 тыс. граждан. Речь идёт о таких специальностях, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности.

Мишустин подчеркнул, что распределением средств займётся Институт развития профессионального образования.

Накануне премьер-министр России заявил, что живущие за рубежом россияне будут получать пенсии и другие выплаты на открытые в России счёта или за границей в рублях. Выплаты производятся на основании поданного заявления проживающего за рубежом гражданина или его представителя. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.