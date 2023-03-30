Рим, , 17:46 — REGNUM Нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию можно назвать одной из главных звёзд сезона в итальянской Серии А. Об этом 30 марта заявил «Спорт-Экспрессу» бывший тренер сборной России Фабио Капелло.

Хвича Кварацхелия © Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

«Думаю, что Кварацхелию и [форварда Виктора] Осимхена можно назвать двумя главными звёздами этого сезона Серии А», — сказал Капелло.

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В сезоне 2022/23 грузинский футболист провёл 23 матча за команду в серии А, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. На счету Осимхена 21 гол и пять голевых пасов в 23 встречах.

Как сообщало ИА REGNUM, Кварацхелия признан лучшим футболистом февраля в Серии А. На его счету три гола и один голевой пас в четырёх матчах.