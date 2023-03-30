Мелитополь, , 17:48 — REGNUM ВСУ стягивают на линию фронта в Запорожской области бронетехнику и вооружение, переданные Киеву западными странами. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что к линии соприкосновения в Запорожской области стягиваются гаубицы M777, HIMARS, танки, в том числе французские AMX-10RC.

Рогов полагает, что это может свидетельствовать о подготовке ВСУ к возможному наступлению.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, тяжёлое положение ВСУ может разрушить планы киевского режима провести наступательную операцию.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины. По его словам, возможное контрнаступление ВСУ будет последним заходом для Киева, поскольку больше живой силы у Украины нет. Он также добавил, что пока на поле боя не встречается военная техника, поставленная западными странами.