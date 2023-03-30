Москва, 30 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Москва рассчитывает, что сюжет вокруг присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) будет урегулирован в союзническом ключе. Об этом 30 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване, — сказала дипломат, сославшись на то, что в раскрытии деталей контактов нет необходимости. — Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и приемлемом ключе».

24 марта председатель КС Армении Арман Диланян заявил, что Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды). Он отметил, что решение вступило в законную силу в момент обнародования документа. В ближайшее время парламенту Армении предстоит провести ратификацию Римского статута.

В свою очередь, в МИД России заявили, что Москва считает неприемлемым намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда.