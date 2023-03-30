Минск, , 17:37 — REGNUM Главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо» может стать Дмитрий Квартальнов. Об этом 30 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Квартальнов © Егор Алеев/ТАСС

«Дмитрий Квартальнов в ближайшее время может стать главным тренером минского «Динамо», — говорится в сообщении.

В сезоне 2022/23 минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции КХЛ и вышло в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла в серии санкт-петербургскому СКА (2-4).

Квартальнов с 2014 по 2017 год работал с московским ЦСКА. Под его руководством «армейцы» стали чемпионами России в сезоне 2014/15 и три раза выиграли Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

После этого он возглавлял ярославский «Локомотив», а с 2019 года стал главным тренером казанского «Ак Барса». Как сообщало ИА REGNUM, из казанского клуба Квартальнов ушёл в апреле 2022 года.