Вашингтон, 30 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Девять человек погибли в результате столкновения двух военных вертолётов в штате Кентукки, США. Об этом сообщает 30 марта CNN со ссылкой на представителей вооружённых сил.

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Все погибшие — военнослужащие. Два вертолёта HH-60 Blackhawk разбились около 10 часов вечера по местному времени 29 марта в округе Тригг около границы с Теннесси.

Экипажи совершали полёт в рамках «обычной учебной миссии» в районе форта Кэмпбелл. Погодные условия были нормальными. Вертолёты упали вдали от жилых районов. Происшествие расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале два вертолёта UH-60 Blackhawk из состава Национальной гвардии США потерпели крушение в штате Юта. Они совершали учебный полёт, пострадавших не было.