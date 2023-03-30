Мелитополь, , 17:31 — REGNUM Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также заявил, что полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта глава МАГАТЭ Гросси посетил ЗАЭС, он осмотрел территорию станции и смог увидеть повреждения, появившиеся в результате обстрелов со стороны Украины. Гросси убедился, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил сопровождавший его советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.