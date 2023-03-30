Молдавия, , 17:37 — REGNUM Парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения в связи с кризисом в энергетике и ситуацией на Украине. Соответствующее постановление было принято 30 марта на заседании этого законодательного органа. Трансляцию заседания вела пресс-служба парламента Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе указано, что с 5 апреля 2023 года на всей территории Молдавии продлевается режим чрезвычайного положения на 60 суток.

По словам председателя парламента Игоря Гросу, постановление было утверждено 61 голосом проевропейской Партии действия и солидарности. Блок коммунистов и социалистов проголосовал против принятия данного постановления, а фракция партии «Шор» в знак протеста бойкотировала данное заседание.

Оппозиция обвинила Партию действия и солидарности в использовании чрезвычайных мер для борьбы с политическими оппонентами и принятия непопулярных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по чрезвычайной ситуации в Молдавии отозвала лицензии у телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV за то, что телеканалы якобы «неверно отражали события, происходящие в стране и на Украине». Лицензии были приостановлены с 19 декабря до окончания режима ЧС, который действует в Молдавии уже больше года.

Сначала режим ЧС был введен на фоне переговоров с Газпромом и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной была названа ситуация на Украине.