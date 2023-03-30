СК РФ: замгубернатора НАО Блощинский задержан по подозрению в получении взятки 2 млн рублей

Москва, , 17:21 — REGNUM Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского и его заместителя Андрея Демченко. Об этом сообщили 30 марта в Следственном комитете РФ.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Причиной задержания названы подозрения в получении 2 млн рублей в качестве взятки. Эта сумма оценивается как особо крупный размер. В отношении Блощинского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). В отношении Демченко уголовное дело возбуждено по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), он назван посредником при передаче денег.

«Сегодня подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Архангельской области», — отметили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, источники в правоохранительных органах рассказали ТАСС о задержании Блощинского 28 марта. Его отправили в СИЗО после обысков. Причиной задержания называлось коррупционное преступление.