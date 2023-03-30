Киев, , 17:13 — REGNUM Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк в ходе выступления в парламенте Словакии заявила, что ВСУ уже задействовали в небе над Харьковом первые четыре истребителя МиГ-29, которые Словакия передала Киеву. Об этом 30 марта сообщает украинское издание «Страна».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, всего Словакия должна поставить Киеву 13 истребителей. Ещё 20 самолётов поставит Польша.

Издание приводит слова представителя командования ВС ВСУ Юрия Игната, который отметил, что, несмотря на то, что ранее эти истребители были модернизированы, они устарели и не эффективны в борьбе против дронов и крылатых ракет.

Отмечается, что на этих самолётах была установлена более современная электроника западного производства.

Как передавало ИА REGNUM, по словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Военно-воздушные силы ВС Украины готовы принимать на службу иностранных пилотов. Он отметил, что при наличии военно-учётной специальности пилота любой желающий может стать военнослужащим Вооружённых сил Украины.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставки западного оружия на Украину лишь продлевают конфликт, а также приводят «к большой трагедии». По мнению президента, для многих стран Европы наращивать производство вооружений будет гораздо сложнее и болезненнее, чем для США.

Глава российского государства также отмечал, что западные страны, несмотря на заверения решить проблемы жителей Донбасса, «закрывали глаза» на них. По его словам, обещания западных правителей, их заявление о стремлении к миру в Донбассе обернулось подлогом и жестокой ложью, они просто тянули время, занимались крючкотворством.