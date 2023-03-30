Москва, , 16:58 — REGNUM Киев может не отказаться от использования обогащённых ураном снарядов вопреки петиции, опубликованной на офиса президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Она напомнила, что петиция должна собрать не менее 25 тыс. подписей для того, чтобы её рассмотрел украинский лидер. И если даже это случиться, её могут всё равно отправить «в долгий ящик», как Киев уже делал ранее в аналогичных ситуациях.

«Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с требованием к ВСУ не использовать боеприпасы с обеднённым ураном была опубликована на сайте офиса Зеленского 28 марта. Такие снаряды намерена поставлять Украине Великобритания.

В документе указывается, что применение подобных боеприпасов является преступлением против планеты и человечества, и это аморально и недопустимо. В США ранее заявляли, что Вашингтон использовал тысячи снарядов, содержащих обеднённый уран, во время воздушных налётов в Сирии в 2015 году.