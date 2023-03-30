Москва, 30 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Киев может не отказаться от использования обогащённых ураном снарядов вопреки петиции, опубликованной на офиса президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

Она напомнила, что петиция должна собрать не менее 25 тыс. подписей для того, чтобы её рассмотрел украинский лидер. И если даже это случиться, её могут всё равно отправить «в долгий ящик», как Киев уже делал ранее в аналогичных ситуациях.

«Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с требованием к ВСУ не использовать боеприпасы с обеднённым ураном была опубликована на сайте офиса Зеленского 28 марта. Такие снаряды намерена поставлять Украине Великобритания.

В документе указывается, что применение подобных боеприпасов является преступлением против планеты и человечества, и это аморально и недопустимо. В США ранее заявляли, что Вашингтон использовал тысячи снарядов, содержащих обеднённый уран, во время воздушных налётов в Сирии в 2015 году.