Берн, , 16:46 — REGNUM Правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец, заявил 30 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так он прокомментировал заявление представителей ряда стран, включая Польшу, о том, что в случае допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям даже в нейтральном статусе спортсмены этих государств откажутся от участия в таких турнирах или же власти не впустят россиян и белорусов в свою страну.

В мире сейчас идет около 70 военных конфликтов, и против большинства их участников никаких санкций не предусмотрено, отметил Бах. Политиков, которые требуют запретить доступ к соревнованиям для тех или иных спортсменов, он обвинил в двойных стандартах.

Ранее МОК составил новые рекомендации для допуска российских спортсменов к соревнованиям. Комитет призывает запретить использование национальной символики, а также допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали СВО, и только в нейтральном статусе.