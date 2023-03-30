Берн, 30 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец, заявил 30 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Так он прокомментировал заявление представителей ряда стран, включая Польшу, о том, что в случае допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям даже в нейтральном статусе спортсмены этих государств откажутся от участия в таких турнирах или же власти не впустят россиян и белорусов в свою страну.

В мире сейчас идет около 70 военных конфликтов, и против большинства их участников никаких санкций не предусмотрено, отметил Бах. Политиков, которые требуют запретить доступ к соревнованиям для тех или иных спортсменов, он обвинил в двойных стандартах.

Ранее МОК составил новые рекомендации для допуска российских спортсменов к соревнованиям. Комитет призывает запретить использование национальной символики, а также допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали СВО, и только в нейтральном статусе.